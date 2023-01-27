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Партия Имрана Хана оспорила назначение врио главного министра Пенджаба

Партия Имрана Хана оспорила назначение врио главного министра Пенджаба

Назначение Мохсина Накви временным главным министром пакистанской провинции Пенджаб оспорила партия «Движение за справедливость» (ПДС) бывшего премьер-министра Имрана Хана в Верховном суде, 27 января сообщило пакистанское агентство The News.

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