Партия Имрана Хана оспорила назначение врио главного министра Пенджаба

Назначение Мохсина Накви временным главным министром пакистанской провинции Пенджаб оспорила партия «Движение за справедливость» (ПДС) бывшего премьер-министра Имрана Хана в Верховном суде, 27 января сообщило пакистанское агентство The News.
Назначение Мохсина Накви временным главным министром пакистанской провинции Пенджаб оспорила партия «Движение за справедливость» (ПДС) бывшего премьер-министра Имрана Хана в Верховном суде, 27 января сообщило пакистанское агентство The News.
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