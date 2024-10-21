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Хабаровский край привлекает инвесторов своим удобным инвестиционным климатом и развитой логистической инфраструктурой

Хабаровский край привлекает инвесторов своим удобным инвестиционным климатом и развитой логистической инфраструктурой

Хабаровский край активно развивает свою экономику, привлекая большое количество инвестиций от различных компаний.

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Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Насчет развитой логистической инфраструктуры - Автор явно не в теме. Главный индустриальный центр ДФО - город Комсомольск-на-Амуре связан с Хабаровском железной дорогой, которая работает на тепловой тяге (уголь). Единственная автодорога того же направления - по одной полосе в каждом направлении, уже несколько лет находится в перманентном ремонте, что делает невозможной оперативную логистику между основными городами Хабаровского края. Указанная дорога, в значительной части,  проходит по территории промежуточных населенных пунктов, где ограничения в скорости 40 км/час. Кстати, это относится и к дороге от Советской Гавани и Ванино до Хабаровска. А если говорить развернуто по дорогам Хабаровского края, то надо отметить тот факт, что даже внутри крупных городов достаточно много дорог, что представляют из себя направления, разбитые в хлам. Если вспомнить об авиасообщении, то из Комсомольска можно вылететь куда-нибудь только сначала приехав ж/д или авто в Хабаровск. Вот такая логистика внутри Хабаровского края.
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