В Бологое наградили выдающиеся семьи и профессионалов

Одним из основных мероприятий в День Бологовского района и День железнодорожника стало награждение выдающихся жителей города, достигших высоких результатов в своей профессиональной деятельности и внесших вклад в развитие Бологое.
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