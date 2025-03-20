В Санкт-Петербурге 20 марта ожидается ощутимое потепление

Днем температура воздуха поднимется до +7 градусов В предстоящий четверг в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, которая не принесет с собой каких-либо существенных осадков, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».