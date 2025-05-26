26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу WDR заявил, то США, Британия, Франция и Германия сняли ограничения по дальности с военного […] The post В Германии опровергли информацию о смене позиции по поставкам оружия Украине first appeared on LentaMsk.
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