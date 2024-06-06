О бедной лопате замолвим мы слово

Миномёт-лопата 37 мм, что мы знаем об этом оружии времен Великой Отечественной?В Интернете все статьи об этом оружии только критического содержания, всё сводится к «солдатской мудрости»: «Лопатомет: копает, как миномет, стреляет, как лопата».