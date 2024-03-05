Bloomberg: скандал с утечкой в бундесвере возродил конфликт между ФРГ и НАТО

Вспыхнувший после утечки разговора офицеров бундесвера о планировании в интересах Украины операций против России скандал возродил конфликт между ФРГ и союзниками по НАТО, касающийся поставок новых вооружений Киеву.
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