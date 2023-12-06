Самыми популярными смартфонами в мире за 3-й квартал 2023 года стали iPhone 14 и Galaxy A14 4G

Самой продаваемой моделью смартфона в мире за третий квартал 2023 года стал iPhone 14 среди устройств компании Apple, а в категории устройств, работающих на базе операционной системы Android первое место занял смартфон Samsung Galaxy A14 4G.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии