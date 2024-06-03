МО: зенитчики группировки «Центр» отразили атаку беспилотников ВСУ у Авдеевки

Дроны стремились нанести удар по мотострелковым подразделениям ВС РФ Зенитчики группировки войск «Центр» отразили атаку беспилотников украинской армии на позиции у Авдеевки, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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