Разруха сидит не в клозетах, а в головах

Валерий Холодок

Здравствуйте, Юрий. Что ж, написано много, весело, если бы не было так грустно, НО! где предложения, чтобы в головах людей разруха сменилась стремлением к созидательной деятельности, т.к. всё же Человек- это создание по ОБРАЗУ и ПОДОБИЮ, или я не прав? БСП- это, конечно, к человеку, только мы уже этот путь проходили и завершился он всем понятно чем. Вопрос:" А Человеку какой путь необходим?" Как на мой взгляд, так всё дело в Образовании как синергии знаний и воспитании, а у Вас по этим дисциплинам есть мнение? Всего доброго.