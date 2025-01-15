Разруха сидит не в клозетах, а в головах (с) Исторические напёрстки – они такие. Вроде уверен, где шарик.
Разруха сидит не в клозетах, а в головах
Комментарии
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Валерий Холодок
Здравствуйте, Юрий. Что ж, написано много, весело, если бы не было так грустно, НО! где предложения, чтобы в головах людей разруха сменилась стремлением к созидательной деятельности, т.к. всё же Человек- это создание по ОБРАЗУ и ПОДОБИЮ, или я не прав? БСП- это, конечно, к человеку, только мы уже этот путь проходили и завершился он всем понятно чем. Вопрос:" А Человеку какой путь необходим?" Как на мой взгляд, так всё дело в Образовании как синергии знаний и воспитании, а у Вас по этим дисциплинам есть мнение? Всего доброго.
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17 час.
Юрий Ильинов
Не вижу ничего плохого: Образование - хорошо. Воспитание необходимо. "Синергия — это феномен, когда объединённые усилия дают больший результат, чем их сумма. Например, можно представить команду людей, где каждый вносит свою лепту в общее дело. При этом вместе они способны достигнуть гораздо большего, чем каждый по отдельности. Это и есть эффект синергии — совместное действие усиливает результат." Синергия проявляется в разных сферах жизни: от бизнеса до духовности, от науки до природы.
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12 час.
СБ
Сергей Бунцов
Нужна гармония между свободой личности и традициями, ограничениями.
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12 час.
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