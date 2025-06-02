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Царьград

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Одно верное решение машиниста спасло сотни жизней: Жена погибшего рассказала детали катастрофы

Одно верное решение машиниста спасло сотни жизней: Жена погибшего рассказала детали катастрофы

34-летний машинист Павел Мишин погиб, управляя поездом "Климов-Москва", когда тот потерпел крушение из-за подрыва моста под Брянском.

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