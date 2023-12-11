Высшие чиновники Украины рискуют попасть под суд после окончания СВО. Отвечать за преступления придется не только Зеленскому.
Украинскому режиму грозит трибунал: посол России перечислил конкретные фамилии
Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Украинским властям может грозить трибунал. В том то и дело, что может. И по США трибунал давно плачет, но нет сегодня той коалиции, способной это организовать. Все уже говорят, что в условиях СВО и начавшийся террор на нашей территории, требует введения высшей меры наказания через расстрел. И у себя то этого решить не можем. А режим Зеленского нужно прежде разгромить, а потом арестовать кто не сбежит.
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