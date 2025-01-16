В Архангельской области сохранится прохладная погода

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха опустится до -3,-8 градусов, а на западе региона потеплеет до +2Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха опустится до -3,-8 градусов, а на западе региона потеплеет до +2Облачно с прояснениями.
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