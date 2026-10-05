Профессор Щербаков: непрерывные майские праздники не нанесут ущерба экономике

Решение сделать майские праздники непрерывными за счет праздничных дней холодного времени года могут принести пользу, не навредив при этом экономике.
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