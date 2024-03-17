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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Синнер после матча с Алькарасом: «Сейчас у меня понемногу болит все тело. Но это спорт, и это нужно принимать»

Синнер после матча с Алькарасом: «Сейчас у меня понемногу болит все тело. Но это спорт, и это нужно принимать»

Он уступил испанцу 6:1, 3:6, 2:6 в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс. – Янник, что случилось с левой ногой, которую вы подгибали? И как ваше левое запястье после падения у сетки? Вы сказали, что физически с вами все будет в порядке, но как вы чувствуете себя прямо сейчас?  – Сейчас у меня понемногу болит все тело (улыбается).

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