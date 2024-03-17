Синнер после матча с Алькарасом: «Сейчас у меня понемногу болит все тело. Но это спорт, и это нужно принимать»

Он уступил испанцу 6:1, 3:6, 2:6 в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс. – Янник, что случилось с левой ногой, которую вы подгибали? И как ваше левое запястье после падения у сетки? Вы сказали, что физически с вами все будет в порядке, но как вы чувствуете себя прямо сейчас? – Сейчас у меня понемногу болит все тело (улыбается).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Клаудиньо проголосовал на президентских выборах в России. Бразилец получил гражданство в феврале 2023 года
- «Арсенал» открыл молельную комнату для игроков на стадионе. Эль-Ненни написал: «Место для размышлений и молитв изменит жизни»
- Азар думал о переходе в «Лилль» перед завершением карьеры: «Получилось бы красиво, но тело давало сбои. Зачем возвращаться, если не могу играть?»
Свежие комментарии