Синнер после матча с Алькарасом: «Сейчас у меня понемногу болит все тело. Но это спорт, и это нужно принимать»

Он уступил испанцу 6:1, 3:6, 2:6 в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс. – Янник, что случилось с левой ногой, которую вы подгибали? И как ваше левое запястье после падения у сетки? Вы сказали, что физически с вами все будет в порядке, но как вы чувствуете себя прямо сейчас? – Сейчас у меня понемногу болит все тело (улыбается).