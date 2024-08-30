Начальник отдела благоустройства был оштрафован за плохое состояние дороги

Власти Новосибирской области продолжают бороться с проблемой плохого состояния дорог. Начальник управления благоустройства и экономической поддержки (МКУ "УБиХО") города Татарска оштрафован на 20 тысяч рублей за ненадлежащее содержание дороги.
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