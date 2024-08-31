Гладков: В Белгородской области два мирных жителя пострадали из-за атаки ВСУ

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о том, что боевики ВС киевского режима при помощи артиллерийского вооружения в дневной период атаковали несколько расположенных на областной территории посёлков.
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