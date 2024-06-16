Пьяный водитель, сбивший людей в Благовещенске просил прощения у родных погибших

Предполагаемый виновник смертельного ДТП попросил прощения у родных погибших на заседании суда.Прощения у родственников погибших попросил таксист 59-летний Евгений Бакарюкин, который буду пьяным наехал на толпу из 10 пешеходов в Благовещенске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии