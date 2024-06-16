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Пьяный водитель, сбивший людей в Благовещенске просил прощения у родных погибших

Пьяный водитель, сбивший людей в Благовещенске просил прощения у родных погибших

Предполагаемый виновник смертельного ДТП попросил прощения у родных погибших на заседании суда.Прощения у родственников погибших попросил таксист 59-летний Евгений Бакарюкин, который буду пьяным наехал на толпу из 10 пешеходов в Благовещенске.

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