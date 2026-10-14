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За рулем

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Вашу машину «заперли» на парковке, не оставив номер — вот как нужно поступить

Вашу машину «заперли» на парковке, не оставив номер — вот как нужно поступить

Чужой автомобиль перекрыл выезд с парковки, а телефона владельца под стеклом не видно – в такой ситуации самой крайней мерой остается звонок в ГАИ.

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