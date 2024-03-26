МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 019 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Корнаковский
    Расстрел это слишком гуманно. Это казнь воинов, солдат. А для этих только виселицаСобчак, Шлоссберг...
  • Евгений Саваровский
    Ну чтож, придется повоевать за Родину.Новая цель "Кинжа...
  • Евгений Саваровский
    Бороться еще надо с нашествием мигрантов, которые уже пытаются открыть в России второй фронт.Долгосрочные посл...

В ООН запуганы и боятся напоминать США об их ядерном геноциде японцев

В ООН запуганы и боятся напоминать США об их ядерном геноциде японцев

Современные последователи Трумэна и Черчилля также готовы грозить «ядерной дубиной русским парням» О том, что избранный мировым сообществом, а не американским «гегемоном» Генеральным секретарем Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш должен уважать мировую историю и давать четкие и объективные оценки важнейших событий недавнего прошлого, в первую очередь принесшей неисчислимые жертвы и страдания народам Второй мировой войны, ему было указано уже не раз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх