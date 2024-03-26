Современные последователи Трумэна и Черчилля также готовы грозить «ядерной дубиной русским парням» О том, что избранный мировым сообществом, а не американским «гегемоном» Генеральным секретарем Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш должен уважать мировую историю и давать четкие и объективные оценки важнейших событий недавнего прошлого, в первую очередь принесшей неисчислимые жертвы и страдания народам Второй мировой войны, ему было указано уже не раз.