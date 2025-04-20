Россиянам дали советы, как сэкономить на покупке ж/д билетов

Сэкономить на покупке железнодорожных билетов можно, если понимать особенности ценообразования и знать, какие льготы и правила действуют в конкретный момент, рассказала в беседе с RT генеральный директор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина.
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