Королева нуара: великолепная «плохая девчонка» Клео Мур

Фильмы в жанре нуар не так известны широкой общественности, как маститые кинокартины. В середине XX века их показывали в качестве «разогрева» в кинотеатрах перед основным фильмом, и поэтому относили к категории B.
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