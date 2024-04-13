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Московская промышленность помогла развитию ракетно-космической отрасли

Московская промышленность помогла развитию ракетно-космической отрасли

Московские производители всегда были в авангарде ракетно-космической отрасли. В столице создавали системы жизнеобеспечения космонавтов, космические станции, ракеты-носители, системы энергообеспечения и многое другое.

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