Московская промышленность помогла развитию ракетно-космической отрасли

Московские производители всегда были в авангарде ракетно-космической отрасли. В столице создавали системы жизнеобеспечения космонавтов, космические станции, ракеты-носители, системы энергообеспечения и многое другое.
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