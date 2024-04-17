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Фанаты «Реала» в Англии скандировали кричалки с призывами присоединить Гибралтар к Испании и кричали «Сити» принадлежит маврам!»

Команды проводят ответный матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов (1:1, дополнительное время).  Перед началом встречи болельщики мадридцев скандировали расистские кричалки о владельцах манчестерского клуба: «Сити» принадлежит маврам, «Сити» принадлежит маврам!» Кроме того, звучали оскорбительные кричалки в адрес председателя правительства Испании Педро Санчеса и выкрики с призывами присоединить Гибралтар к Испании.

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