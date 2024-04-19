Собянин: С начала года в Москве построен 21 социальный объект

Программа реновации успешно реализуется в столице С начала 2024 года в Москве было введено в эксплуатацию более 2,6 миллионов квадратных метров недвижимости, включая жилье, построенное в рамках программы реновации жилого фонда.
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