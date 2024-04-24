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Президент Турции сравнил израильского премьера с Гитлером

Президент Турции сравнил израильского премьера с Гитлером

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером и заявил, что руководству Израиля не удастся избежать ответственности за совершенные военные преступления.

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