Рецепт знаменитого краковского сырника. Ингредиенты проще некуда, но за десертом всегда очередь

Знаменитый Краковский сырник вполне подходит под определение произведения кулинарного искусства. Нежное тесто, сочная творожная начинка с изюмом и ванильными нотками, а сверху – красивый узор из теста и сладкая глазурь.
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