Steak Lovers
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Steak Lovers

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Рецепт знаменитого краковского сырника. Ингредиенты проще некуда, но за десертом всегда очередь

Рецепт знаменитого краковского сырника. Ингредиенты проще некуда, но за десертом всегда очередь

Знаменитый Краковский сырник вполне подходит под определение произведения кулинарного искусства. Нежное тесто, сочная творожная начинка с изюмом и ванильными нотками, а сверху – красивый узор из теста и сладкая глазурь.

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