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В Армении жёстко потребовали от США ответа за слова: "А последствия будут?"

В Армении жёстко потребовали от США ответа за слова: "А последствия будут?"

Депутат Тигран Абраамян напомнил, что Азербайджан уже несколько раз покушался на армянские земли. Несмотря на это Баку не понёс никакой ответственностиГосдепартамент США неожиданно заявил, что нарушение территориальной целостности Армении со стороны Азербайджана может привести к серьёзным последствиям.

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Комментарии
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Хакимжон Ходжамов
Гордые армяне думают и надеются , что за них воевать должна Россия , Вашингтон должен вразумить  Азербайджан ! Пашиняну нет вопросов ! Его снова и снова будут переизбирать .
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