«Мерседесы» Градского уберут с парковки театра через судТверской районный суд Москвы принял решение о принудительном освобождении парковки театра «Градский Холл» от автомобилей семьи покойного композитора Александра Градского.
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