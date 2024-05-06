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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин повторил рекорд «Рейнджерс» по очкам за сезон с учетом плей-офф (124). Столько же было у Ягра

Форвард клуба из Нью-Йорка забросил победную шайбу в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (4:3, 2-1).

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