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Жительница Салехарда поблагодарила сотрудников патрульно-постовой службы ОМВД России по г. Салехарду за возврат потерянного имущества

16.08.2021 г. сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по г. Салехарду, находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание на мужчину, который передвигался по городу с дамской сумкой.

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