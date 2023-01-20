В Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День инженерных войск

История инженерных войск ведет свой отсчет с эпохи зарождения регулярной русской армии и подписания Петром I указов 1701 года от 21 января о создании инженерной школы.
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