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В Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День инженерных войск

В Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День инженерных войск

История инженерных войск ведет свой отсчет с эпохи зарождения регулярной русской армии и подписания Петром I указов 1701 года от 21 января о создании инженерной школы.

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