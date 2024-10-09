Лариса Гузеева высмеяла свой образ «тети Моти» в шоу «Давай поженимся»

Ведущая Лариса Гузеева раскрыла секрет своего имиджа в популярном шоу. Звезда фильма «Жестокий романс» Лариса Гузеева проявляет самоиронию и умеет смеяться над своими недостатками, что вызывает положительную реакцию у ее поклонников.