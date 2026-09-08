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НАШЕ ОТРАДНОЕ

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Какой водонагреватель поставить в квартиру: гид по выбору

Какой водонагреватель поставить в квартиру: гид по выбору

Реклама Горячая вода отключается по расписанию – и каждый раз это маленькая катастрофа. Душ, мытье посуды, стирка – все становится неудобным.

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