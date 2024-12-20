Китайская компания CXMT, как сообщается, разрабатывает технологию памяти DDR5, к...

Китайская компания CXMT, как сообщается, разрабатывает технологию памяти DDR5, конкурируя с Samsung и SK HynixКомпания CXMT, один из ведущих производителей памяти в Китае, объявила о начале массового производства модулей памяти DDR5, что стало значительным шагом вперёд в развитии технологий в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)