Китайская компания CXMT, как сообщается, разрабатывает технологию памяти DDR5, к...

Китайская компания CXMT, как сообщается, разрабатывает технологию памяти DDR5, конкурируя с Samsung и SK HynixКомпания CXMT, один из ведущих производителей памяти в Китае, объявила о начале массового производства модулей памяти DDR5, что стало значительным шагом вперёд в развитии технологий в стране.