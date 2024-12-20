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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Китайская компания CXMT, как сообщается, разрабатывает технологию памяти DDR5, к...

Китайская компания CXMT, как сообщается, разрабатывает технологию памяти DDR5, к...

Китайская компания CXMT, как сообщается, разрабатывает технологию памяти DDR5, конкурируя с Samsung и SK HynixКомпания CXMT, один из ведущих производителей памяти в Китае, объявила о начале массового производства модулей памяти DDR5, что стало значительным шагом вперёд в развитии технологий в стране.

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