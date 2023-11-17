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Yle: на погранпереходе Ниирала финские пограничники распылили газ в группу людей

Yle: на погранпереходе Ниирала финские пограничники распылили газ в группу людей

Финские пограничники применили газ против группы людей на границе с Россией. Эту информацию подтвердил заместитель главы пограничной службы Северной Карелии в Финляндии Самули Муртонен, его слова привел телерадиоканал Yle.

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