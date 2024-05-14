Копия папы: адвокат рассказала порядок проведения ДНК-теста на отцовство

В силу разных жизненных обстоятельств мужчины иногда бывают заинтересованы в достоверном ответе на вопрос — являются ли они биологическими отцами детей, которых воспитывают или только собираются это делать.
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