Исинбаева назвала свой самый сложный "прыжок" после карьеры

Елена Исинбаева, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, призналась, что после завершения карьеры ей сложно отказаться от контроля.
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