Кроссовер Hyundai Bayon за пару месяцев существенно подешевел в России. Он доступнее Geely Coolray и Сhery Tiggo 4 Pro

Как сообщают «Автоновости дня», в России стал заметно доступнее кроссовер Hyundai Bayon. Если в середине декабря 2023 года за машину просили минимум 2,39 млн рублей, то сейчас дилер из Перми предлагает машину за 2,05 млн рублей.