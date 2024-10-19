Зарплата, жилищные условия, активных отдых. Рассказываем, какие еще темы обсуждались на встрече главы района с молодыми специ...

Зарплата, жилищные условия, активных отдых. Рассказываем, какие еще темы обсуждались на встрече главы района с молодыми специалистамиМолодые специалисты - один из главных источников комплектования любой сферы высококвалифицированными кадрами, а также формирования действенного резерва на руководящие должности.