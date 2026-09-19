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«У вас очень интересное лицо»: как Софи Лорен и Карло Понти пережили Ватикан и тюрьму

«У вас очень интересное лицо»: как Софи Лорен и Карло Понти пережили Ватикан и тюрьму

В 1951 году на римском конкурсе красоты «Королева моря» на сцену вышла 16-летняя девушка из неаполитанских трущоб — худая, в платье, сшитом из шторы, и в туфлях, выкрашенных краской.

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