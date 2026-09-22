В Новосибирской области ожидается первый снег на выходных

На предстоящих выходных в Новосибирской области ожидается похолодание с ночными температурами до +1 градуса, а в восточных и северо-восточных районах дождь может смениться мокрым снегом и снежной крупой.
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