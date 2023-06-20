Алексей Басманов. Жизнь до опричнины

Алексей Басманов в фильме С. Эйзенштейна «Иван Грозный», 1941 г. Алексей Басманов и его сын Федор, хоть и менее известны, чем Малюта Скуратов, всё же являются одними из самых значимых фигур знаменитой опричнины.
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