Алексей Басманов. Жизнь до опричнины

Алексей Басманов в фильме С. Эйзенштейна «Иван Грозный», 1941 г. Алексей Басманов и его сын Федор, хоть и менее известны, чем Малюта Скуратов, всё же являются одними из самых значимых фигур знаменитой опричнины.