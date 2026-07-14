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Рубио пообещал ликвидировать МУС

Рубио пообещал ликвидировать МУС

Американский госсекретарь Марко Рубио пообещал «ликвидировать» Международный уголовный суд. «Мы разрушим МУС — кирпичик за кирпичиком, если потребуется», — заявил Рубио в статье для The Wall Street Journal.

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