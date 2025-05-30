Театр абсурда
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Театр абсурда

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Опасная ошибка, о которой все молчат: Россия на краю большой беды — чиновникам плевать?

Опасная ошибка, о которой все молчат: Россия на краю большой беды — чиновникам плевать?

Стратегия вымирания Иван Прохоров  18:21  29 мая 2025 Опасная ошибка, о которой все молчат: Россия на краю большой беды — чиновникам плевать? ------------------------------------------------------------------------------------------------------- С каждым годом Россия теряет сотни сёл, которые когда-то были её сердцем и корнями.

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