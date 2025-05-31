В результате атак ВСУ в Курской области пострадали 14 человек

Среди них есть дети.Фото: t.me/Hinshtein/12081В результате атаки украинских беспилотников на Льговский и Рыльский районы Курской области пострадали 14 человек, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
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