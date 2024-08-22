Два беспилотника ВСУ сбили в момент атаки на аэродром в российском регионе

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), по предварительной информации, были сбиты в момент украинской атаки на аэродром Мариновка в поселке Октябрьский Волгоградской области.
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