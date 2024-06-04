«Зенит» может приобрести Соболева

«Зенит» проявляет интерес к форварду «Спартака». Руководство «Зенита» рассматривает вариант с приобретением форварда «Спартака» и сборной России Александра Соболева, сообщает обозреватель Иван Карпов на своей странице в Телеграме.
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