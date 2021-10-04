Генерал Гуров: сколько персонажей, подобных Раковой, с позволения властей уже было выведено за рубеж

Аргументы неделиГенерал Гуров: сколько персонажей, подобных Раковой, с позволения властей уже было выведено за рубежКак известно, вице-президент Сбербанка, бывший замминистра просвещения Марина Ракова объявлена в федеральный розыск.Вернуться к статье118НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNWnovichokspb waismanВласти управляют не на небе, где одни ангелы. "Родимые" пятна России ещй никто не научился полностью устранять-выводить. Чем богаты - тем и рады. Чему быть того не миновать... Но уступать негативу - предательство.Александр КловоЕсть отдельные недостатки в работе властей. Но как выборы умеют проводить!ММарленРакова, Аферистка ОГРОМНОГО МАСШТАБА и сколько ещё в России ей подобных а почему? и тут надо очень серьёзно копать под ГРЕФА, вот это ещё тот АФЕРИСТ мирового масштаба,неужели не найдётся у нас сыскаря типа Гдляна??НЕВЕРЮ!NWnovichokspb waismanМарлен! Не всё же на кого то полагаться: возьмись: критиковать НАДО,но ДЕЛАТЬ САМИМ необходимо...ВПВячеслав ПронинОпасность для России сохраняется в наличии огромного числа последышей ельцинского гнезда окопавшихся в различных государственных,финансовых,образовательных,информационных и иных структурах и ждущих своего часа для нанесения удара изнутри.Без основательной чистки этих "спящих"недругов России страна остается в зоне возможного возвращения в предательские 90-е.Виктор ГоршковГде у нас ФСБ. Это как раз их уровень работы.БОБорис ОсиповГде погранцы?Валерий Шароновпогранци и ФСБ тоже хороши но они на тот момент могли не иметь команды на задержание думаю ей посоветовали сматываться заранее.Александр РязанскийТрясти надо ГрефаВладимир Хроменковего вместе с АЧ в одну "одноместную"Владимир EвтушенкоЯсно, что ей устроили побег. И далеко не с 50 миллионами.Комментировать
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