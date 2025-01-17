Эксперты рассказали, в каких домах казанцы предпочитают арендовать «однушки»

»Более половины россиян с опытом аренды и те, кто планирует снимать жилье в ближайшее время, отдают предпочтение квартирам во «вчерашних» новостройках — современных жилых и апарт-комплексах, сообщают эксперты сервиса «Яндекс Аренда».